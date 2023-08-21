Новости технологий

22:23 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram

22:06, 21.08.2023
Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сбои в работе мессенджера Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом пишет RT со ссылкой на Роскомнадзор.

Неполадки в работе сервиса произошли после 20:00. Порядка 55% пользователей пожаловались на работу приложения, еще 43% испытывали проблемы с соединением с сервером.

Активнее всего на сбои жаловались жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ТехнологииITПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также