Роскомнадзор объяснил сбои в работе Telegram

Сбои в работе мессенджера Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом пишет RT со ссылкой на Роскомнадзор.

Неполадки в работе сервиса произошли после 20:00. Порядка 55% пользователей пожаловались на работу приложения, еще 43% испытывали проблемы с соединением с сервером.

Активнее всего на сбои жаловались жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.



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Айрат Назипов