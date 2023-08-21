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Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе сервиса

20:33, 21.08.2023
Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе сервиса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи сервиса Telegram жалуются на сбои в работе приложения. У некоторых не загружаются чаты и списки каналов.

О проблемах в работе мессенджера говорит и сайт DownDetector. Так, на сбои активно жалуются жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

скриншот realnoevremya.ru из downdetector

Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.

В субботу, 12 августа, по всей России наблюдались сбои в работе Google.Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве (668 обращений), Санкт-Петербурге (209) и Казани (100).

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Айрат Назипов
Происшествия

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