Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса Telegram жалуются на сбои в работе приложения. У некоторых не загружаются чаты и списки каналов.

О проблемах в работе мессенджера говорит и сайт DownDetector. Так, на сбои активно жалуются жители Москвы, Минска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

скриншот realnoevremya.ru из downdetector

Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.



В субботу, 12 августа, по всей России наблюдались сбои в работе Google.Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве (668 обращений), Санкт-Петербурге (209) и Казани (100).



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Айрат Назипов