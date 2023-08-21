МИД Китая: Пекин поддерживает расширение БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Китай выступает за процесс расширения БРИКС и только приветствует скорейшее вступление в «большую семью» объединения новых партнеров, заявили в «РИА Новости» в пресс-службе МИД КНР.

— Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников, — заявили в ведомстве.



В преддверии саммита в Йоханнесбурге в министерстве также рассказали, что Пекин готов работать с партнерами по БРИКС, чтобы поддержать работу ЮАР в качестве страны-председателя, совместно организовывать мероприятия в рамках объединения, а также «способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире».

В следующем году в Казани состоится саммит БРИКС. Указ о его проведении в столице Татарстана президент России Владимир Путин подписал в апреле. В Татарстане уже создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Его возглавил раис республики Рустам Минниханов.



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Илина Хакимова