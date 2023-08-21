В Казани сегодня ожидается до +23 градусов

В Казани в понедельник, 21 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. В целом по республике ожидается от +19 до +24 градусов.

На территории Татарстана ожидается северо-восточный ветер с переходом на северо-западный 5—10 м/с. Местами возможны кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе — до 15—20 м/с. В отдельных районах возможны гроза и град.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко