Экземпляр книги Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» продали за £31,2 тыс.

На аукционе Kinghams в Глостершире был продан редкий экземпляр из первого тиража книги Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедшего в 1937 году. Первоначально оцененная в £7—10 тыс., книга была продана за £31,2 тысячи.

Первый тираж «Хоббита» вышел в сентябре 1937 года и состоял из 1 500 экземпляров, которые были распроданы к декабрю того же года. Черно-белые иллюстрации и оформление суперобложки были выполнены самим Толкином. Особенность этих экземпляров заключается в том, что на заднем клапане суперобложки вручную исправлена ошибка в фамилии Чарльза Доджсона, более известного как Льюис Кэрролл, которая была напечатана как Dodgeson, и лишняя буква была зачеркнута от руки.

Проданный экземпляр был обнаружен в старом доме в Беркшире в дальнем ящике комода. Владелица дома не знала о ценности книги, доставшейся ей по наследству от родственников.

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Екатерина Петрова