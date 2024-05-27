Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году превысили 565 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного совета Татарстана обсудили законопроекты об исполнении бюджета республики и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2023 году.

Председатель комитета Леонид Якунин отметил, что прошедший год для республики был неплохим. По его словам, главная задача бюджета — развитие экономики и финансирование социальной сферы — была выполнена.

По итогам 2023 года валовой региональный продукт вырос на 3,6%, инвестиции в основной капитал — более чем на 11%. Средняя зарплата увеличилась на 13%. Доходы и расходы бюджета возросли на 7,5% и 10% соответственно. Также были полностью профинансированы все социальные задачи. Леонид Якунин поблагодарил правительство Татарстана, а также представителей малого, среднего и крупного бизнеса за успешное преодоление санкционных трудностей.

Заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин сообщил, что в доходную часть консолидированного бюджета поступило 565,7 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 481,1 млрд рублей. В бюджет Республики Татарстан было зачислено 486,8 млрд рублей, включая налоговые и неналоговые доходы в размере 407,1 млрд рублей. Налог на прибыль стал наиболее объемным в собственных налоговых доходах: его сумма составила 182,9 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 76,3 млрд рублей. Все поступившие средства были целевыми и направлены по назначению.

Расходы консолидированного и республиканского бюджетов в 2023 году составили 589,4 млрд и 510,2 млрд рублей соответственно. На национальную экономику было потрачено 169,4 и 178,2 млрд соответственно. Сельское хозяйство получило 16,8 млрд рублей. Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете составили 322 млрд рублей (55% от всех расходов), в республиканском — 248,7 миллиарда.

Государственный долг Республики Татарстан по итогам прошедшего года достиг 125,7 млрд рублей. Из этой суммы более 90% — федеральные бюджетные кредиты, реструктурированные на долгосрочной основе. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования составило 71,7 млрд по доходам и 72,2 млрд по расходам.

Комитет также рассмотрел законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Татарстана. Документ разработан в рамках реализации Послания президента России и перечня поручений. Согласно этим документам, с 1 марта доплата за классное руководство для педагогов в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек составляет 10 тыс. рублей вместо 5 тыс. Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет региона поступило 13,6 млрд рублей акцизов. Это составляет 31,7% от плановых назначений.

Разиль Самигуллин