Рустам Минниханов примет участие в мероприятиях в рамках Совета регионов России и Узбекистана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в конгресс-центр для участия в мероприятиях в рамках Совета регионов России и Узбекистана. В ближайшее время начнется заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

Напомним, 26 мая глава Татарстана Рустам Минниханов в составе делегации Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в мероприятиях Совета регионов России и Узбекистана.