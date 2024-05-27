В 11 детских лагерях Татарстана выявили нарушения пожарной безопасности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершилась масштабная проверка пожарной безопасности детских лагерей отдыха. О подготовке к летней кампании 2024 года сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Татарстану Максим Трущин.



Всего было проверено 116 объектов. По итогам выездов было выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности на 11 объектах.

Для устранения выявленных нарушений было выдано 11 предписаний. К административной ответственности привлечено три юридических и восемь должностных лиц. В результате принятых мер 39 нарушений требований пожарной безопасности были устранены на шести объектах, а на контроле остаются 13 нарушений на пяти объектах.

Напомним, «Реальное время» рассказало все о татарстанских лагерях, тематических сменах и о том, кому летний досуг и оздоровление ребенка полностью или частично оплатят из бюджета.

Рената Валеева