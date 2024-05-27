«В каждом из нас живет патриотизм»: в нижнекамском кадетском корпусе прозвучал последний звонок

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Про таких говорят — будущая элита Российской армии. В Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина прошел последний звонок и прощание со Знаменем.



Во взрослую жизнь отправились 20 выпускников. Матвей Морозов поступил в кадетский корпус в седьмом классе. Увидел людей в форме у мамы на работе в военкомате. Впечатленный армейской выправкой и дисциплиной, сам попросился в кадеты.



— За эти годы я привык к уставу, распорядку дня, поэтому хочется дальше продолжать военное дело. После окончания школы собираюсь поступать на инженера-ракетчика. Буду разрабатывать, изобретать ракеты. А кто, кроме нас? В каждом из нас живет патриотизм, — с улыбкой говорит Матвей.

Рядом с Матвеем, не сдерживая слез радости, стоит мама Ольга Морозова. На последний звонок она приехала из соседнего Заинска. Признается, что испытывает сильное чувство гордости и волнение за сына.



— Сегодня все пришли красивые, счастливые, в предвкушении праздника. Я очень рада за сына. Он у меня один. Даже не представляю, как буду без него, когда он уедет учиться в Санкт-Петербург. Привыкла, что он рядом, каждую неделю приезжает домой. Несмотря на то, что мы живем в непростое для нашей страны время, поддерживаю решение сына поступать в военное высшее училище. Он категорически не хочет учиться в гражданском вузе. Говорит, что привык к казарменной жизни, видит себя только в форме при погонах, — рассказывает Ольга.



Семь лет проучился в кадетском корпусе и Ярослав Бригаднов. В кадеты пошел вслед за старшим братом, который хорошо отзывался об учителях и рассказывал о дружественной атмосфере в корпусе.

— После окончания кадетского корпуса планирую, как и мой брат, идти в Военный институт инженерно-технической академии материально технического обеспечения. Очень ждал, когда наступит выпускной, чтобы с радостью показать вам концерт. Своим ребятам хочу пожелать, чтобы шли по дороге, которая им нравится, и развивались в этой сфере, — сказал Ярослав.



Волнение и радость в этот день с кадетами разделили учителя, офицеры-воспитатели, родители и почетные гости. Военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков, обращаясь к выпускникам, выразил уверенность в том, что каждый из них непременно добьется поставленных целей и с честью будет носить офицерские погоны.

— Настал момент, когда вы, как окрепшие, научившиеся летать орлята, покидаете гнездо. Вы прощаетесь с уже ставшим родным кадетским корпусом. Я убежден, что сегодня в строю те, в чьих руках будущее страны. Это будущие командиры полков и бригад, полковники и генералы. Я уверен, что те умения и навыки, которые заложили в вас командиры и преподаватели, непременно помогут достичь поставленных целей, — сказал он.



Ведущие праздника отметили, что многие из выпускников являются победителями олимпиад среди кадетских учреждений, спортивных соревнований. Каждый из них старался проявить себя, добиться высоких результатов. И все эти годы радовались успехам ребят давние друзья кадетского корпуса — компания «ТАИФ-НК».

— Сегодня для вас, дорогие выпускники, прозвучит последний звонок. Впереди вас ждут ответственные экзамены и счастливая, интересная взрослая жизнь. Где бы вы ни оказались, на военной или гражданской службе, никогда не забывайте любимый кадетский корпус, учителей, друзей и то счастливое время, которое вы провели вместе. Особую благодарность хочу выразить педагогам, наставникам, родителям за их ежедневный труд, заботу, опыт, фундаментальные знания, которые вы передали детям. Они обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни. Выпускникам-кадетам хочу пожелать отличной сдачи экзаменов, пусть вам сопутствует успех и удача! — торжественно сказал помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

В напутственном слове директор кадетского корпуса Ирина Плаксина попросила не забывать о главных жизненных ценностях.



— Отправляясь в будущее, нужно быть подготовленными и знать, что Родина, семья, друзья и любимая работа — это те ценности, ради которых стоит жить, за которые следует бороться, к которым следует стремиться. Берегите все то лучшее, что есть у вас. Все то, что вы получили в кадетском корпусе. И отправляясь в прекрасное неизведанное, будьте уверены, что мы верим в лучшую судьбу каждого. И всегда будем ждать, где бы вы ни были, чтобы с вами ни случилось. В добрый путь! — напутствовала она.

Официальная часть праздника продолжилась традиционным «Прощальным вальсом» и зажигательным флешмобом. Также по старой доброй традиции выпускники, преклонив колено, попрощались со Знаменем. Завершился праздник торжественным маршем. Кадеты прошли парадным строем перед всем личным составом корпуса и бросили в небо монеты.



Лилия Егорова