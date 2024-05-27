Претензии на 330 млн рублей: генпрокуратура выявила нарушения на Горьковской железной дороге

Фото: Руслан Ишмухаметов

Генеральная прокуратура провела проверку работы казанского отделения Горьковской железной дороги (ГЖД) и выявила многочисленные нарушения законодательства, регулирующего железнодорожные перевозки. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Илья Вольфсон.



В ходе проверки были обнаружены проблемы с поставкой локомотивов, несоблюдение плана формирования грузовых поездов и норм времени маневренных операций на станциях, а также ненадлежащее техническое состояние инфраструктуры.

Предприниматели, работающие с железнодорожными перевозками, за год направили свыше 50 тысяч претензий на сумму 330 миллионов рублей в адрес руководства казанского отделения ГЖД. Это составляет около 125 претензий в день.

Генеральная прокуратура сообщает о нарушении сроков отправки 3,8 тысячи вагонов. Максим Кокунин / realnoevremya.ru

— Сейчас это приводит к потенциальным срывам графика строительства объектов, но, с учетом отношения руководства казанского отделения ГЖД к выполнению своих обязанностей, не за горами могут быть и серьезные аварии. Генпрокуратура сообщает, что взяла работу казанского филиала РЖД под контроль, и есть надежда на перемены к лучшему, — пишет Вольфсон.



В конце апреля этого года экологи зафиксировали 43 нарушения в ходе совместного рейда с представителями ОАО «РЖД». Объезд совершили по маршруту: Казань — Высокая Гора — Восстание — Свияжск — Казань.

Рената Валеева