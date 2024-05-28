Сегодня в Казани малооблачная погода и до 25 градусов тепла

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Сегодня утром в Казани прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 3—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +23 °С до +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану также прогнозируется малооблачность. Ветер юго-западный 6—11 м/с, с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем — +21..+26 °С.

В прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная солнечная погода и до 17 °С.