Сериал «Библиотекарь» по книге Михаила Елизарова вошел в короткий список премии интернет-контента

Фото: Екатерина Петрова

Сериал «Библиотекарь» снят по одноименному роману писателя Михаила Елизарова. Книга впервые была опубликована в 2007 году и экранизирована в 2023-м. III Национальная премия интернет-контента включила сериал в короткий список номинантов. Об этом сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

А также в короткий список вошел сериал «Плейлист волонтера», снятый по одноименной книге российского писателя Мршавко Штапича.

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Екатерина Петрова