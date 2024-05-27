Премию Художественного театра получила писательница Александра Шалашова

Фото: Динар Фатыхов

На основной сцене МХТ Чехова прошла церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра. Ее присуждают молодым деятелям искусств до 35 лет. В номинации «Литература» победительницей стала писательница Александра Шалашова с романом «Камни поют». Шалашова может в течение года использовать новую сцену МХТ для своих творческих проектов.

«Учрежденная год назад в честь 125-летия театра, эта награда отмечает выдающиеся достижения молодых талантов и символизирует признание их мастерства. Московский художественный театр всегда притягивал к себе лучшее, что было в русском искусстве. Премия МХТ — продолжение традиций, заложенных основателями театра — не замыкаться в пределах сцены, искать талантливое, являть его миру, давать шанс стать частью великой культуры нашей страны», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Екатерина Петрова