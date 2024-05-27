Правительство России не поддержало законопроект о пенсии по выслуге лет для пожарной охраны Вооруженных сил

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На рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект, предлагающий установить условия для досрочного выхода на пенсию сотрудников пожарной охраны Вооруженных сил страны. В текущей редакции инициатива устанавливает возраст досрочного выхода на пенсию в 50 лет для мужчин и женщин при наличии стажа в пожарной охране не менее 25 лет.

— Введение пенсий за выслугу лет названной категории работников связывается с риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста из-за длительного неблагоприятного воздействия на организм человека различного рода факторов, обусловленных спецификой их профессиональной деятельности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогичная норма по выслуге лет уже распространяется на пожарных МЧС России. Сейчас депутаты предлагают расширить ее на сотрудников пожарной охраны ВС РФ, чтобы устранить «неравные положения по сравнению с работниками федеральной противопожарной службы по праву выхода на пенсию».

Правительство России в своем заключении на законопроект указало, что документ «нуждается в существенной доработке». Там указали, что подобная инициатива «не согласуется с концепцией Федерального закона «О страховых пенсиях». Кроме того, законопроект не уточняет источники и порядок финансирования расходов, связанных с выплатой досрочной пенсии для сотрудников пожарной охраны.

Сегодня же стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию преподавателей в средних профессиональных учебных заведениях. Этот законопроект предлагает установить право на досрочную пенсию для педагогов со стажем не менее 25 лет в в учреждении среднего профобразования, если там обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.

Артем Гафаров