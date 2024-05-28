Депутаты от ЛДПР предложили ввести налоговый вычет для россиян с доходом до 30 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о налоговом вычете по НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, на вычет смогут претендовать граждане, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект будет направлен на отзыв в правительство.

Напомним, комитет Госдумы предложил установить планку дохода, ниже которой сохранится ставка НДФЛ на уровне 13%. Это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, которая, согласно последним данным Росстата за февраль, составляет 156 864 рубля до вычета подоходного налога.

Разиль Самигуллин