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Депутаты от ЛДПР предложили ввести налоговый вычет для россиян с доходом до 30 тысяч рублей

08:34, 28.05.2024
Депутаты от ЛДПР предложили ввести налоговый вычет для россиян с доходом до 30 тысяч рублей
Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о налоговом вычете по НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, на вычет смогут претендовать граждане, чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Законопроект будет направлен на отзыв в правительство.

Напомним, комитет Госдумы предложил установить планку дохода, ниже которой сохранится ставка НДФЛ на уровне 13%. Это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, которая, согласно последним данным Росстата за февраль, составляет 156 864 рубля до вычета подоходного налога.

Разиль Самигуллин
Общество

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