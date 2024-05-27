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В Министерстве здравоохранения Татарстана назвали нового замминистра

20:20, 27.05.2024
В Министерстве здравоохранения Татарстана назвали нового замминистра
Фото: Максим Платонов

Гузалия Закариева назначена заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан. Распоряжение о назначении подписано кабинетом министров республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

До назначения Гузалия Камилевна занимала должность заместителя директора Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан».

Напомним, также назвали имя нового заместителя министра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения Казани. Им стал Владимир Филатов. С 2018 года он был главным внештатным детским хирургом Минздрава Татарстана.

Рената Валеева
ОбществоМедицина Татарстан

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