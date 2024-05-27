В Министерстве здравоохранения Татарстана назвали нового замминистра
Гузалия Закариева назначена заместителем министра здравоохранения Республики Татарстан. Распоряжение о назначении подписано кабинетом министров республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
До назначения Гузалия Камилевна занимала должность заместителя директора Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан».
Напомним, также назвали имя нового заместителя министра здравоохранения Татарстана — начальника Управления здравоохранения Казани. Им стал Владимир Филатов. С 2018 года он был главным внештатным детским хирургом Минздрава Татарстана.