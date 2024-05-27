Ученые считают, что ИИ поможет справиться с проблемой одиночества

Фото: Екатерина Петрова

Искусственный интеллект (ИИ) может сыграть важную роль в борьбе с человеческим одиночеством, считает профессор когнитивной робототехники из Шеффилдского университета Тони Прескотт. По его мнению, нам стоит учитывать положительные стороны взаимодействия с машинами.

Прескотт утверждает, что ИИ может стать важным инструментом для людей, находящихся на грани социальной изоляции. Он сравнивает это с тем, как люди развивают значимые связи с домашними животными и игрушками. ИИ может предложить персонализированное и стимулирующее социальное взаимодействие, что поможет людям улучшить свои социальные навыки и повысить самооценку.

«Одиночество часто характеризуется нисходящей спиралью, в которой изоляция приводит к снижению самооценки, что, в свою очередь, мешает дальнейшему общению с людьми. ИИ может помочь разорвать этот цикл, поддерживая чувство собственного достоинства и улучшая социальные навыки», — отметил Прескотт.

По мнению британских и американских ученых, одиночество связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, инсультов, депрессии, тревожных расстройств и преждевременной смерти, причем его воздействие на смертность эквивалентно курению до 15 сигарет в день.

Однако не все эксперты согласны с оптимистичным взглядом на роль ИИ. Профессор социальных наук из MIT Шерри Теркл предупредил, что взаимодействие с машинами может привести к уменьшению количества надежных и удовлетворяющих человеческих отношений. Профессор геронтологии и общественного здравоохранения из Университета Брунеля Кристина Виктор также выразила сомнения, что ИИ сможет решить проблему одиночества.



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Екатерина Петрова