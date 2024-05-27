За пять лет количество иностранных студентов в российских вузах выросло на 16%

Фото: Динар Фатыхов

В ходе приемной кампании 2023/24 учебного года российские университеты приняли 29 728 иностранных студентов по правительственной квоте, как указано в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования. Наибольшее число студентов прибыло из Беларуси (7%), Таджикистана (6,6%) и Китая (6,2%).

Доклад, подготовленный вице-премьером Татьяной Голиковой и направленный в профильные комитеты Госдумы, подтверждает участие граждан из 161 государства. Среди стран-лидеров по числу студентов, поступивших в российские вузы, также оказались Казахстан (1789 студентов), Узбекистан (1641), Сирия (1377), Кыргызстан (1032), Афганистан (982), Туркменистан (894) и Вьетнам (855).

Большинство иностранных студентов выбрали программы бакалавриата — 12 028 человек. На программы специалитета поступило 3705 студентов, магистратуры — 8295. В аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку, интернатуру и адъюнктуру были приняты 3910 студентов. Дополнительное профессиональное образование выбрали 1706 человек, а программы среднего профессионального образования — 84 студента.

Общее количество иностранных студентов в российских вузах в 2023/24 учебном году составило 355 765 человек, что на 16% больше по сравнению с 2019 годом. Согласно указу президента Владимира Путина, к 2030 году количество иностранных студентов в России должно достичь 500 000 человек.



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Екатерина Петрова