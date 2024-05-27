Завершен монтаж четвертого пролета моста через Каму в обход Набережных Челнов

Фото: Динар Фатыхов

В рамках строительства обхода Набережных Челнов и Нижнекамска в районе села Котловка завершился монтаж четвертого пролета мостового перехода через Каму, сообщают chelny-biz.ru.

Обход позволит вывести из городов транзитный транспорт, идущий по трассе М-7 через Набережные Челны, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани.

Общая протяженность обхода составит 81 км, он включает в себя пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.

Этот мост является самым крупным искусственным сооружением в составе обхода, его протяженность составляет 1,3 километра. Техническая готовность на сегодня составляет 72%. Практически завершено строительство русловых опор, в работе вторая и первая. На седьмую, шестую, пятую и четвертую (всего их семь) опоры надвинули 442 метра конструкции — это больше половины всей длины пролетного строения.

Очередной этап надвижки металлической конструкции запланирован на конец мая 2024 года.