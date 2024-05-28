Киберпреступники похитили у клиентов банков более 4 миллиардов рублей в первом квартале

Фото: Арсений Губаев

В первом квартале 2024 года кибермошенники в среднем похищали у клиентов банков по 14,5 тысячи рублей. Это на 19% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Средний чек хищений у граждан составил 13,6 тысячи рублей, а у компаний — 885 тысяч. Всего за 3 месяца аферистам удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей.

Напомним, в январе — марте 2024 г. российские банки предотвратили хищения средств на сумму около 2 трлн рублей. Центробанк инициировал блокировку 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Разиль Самигуллин