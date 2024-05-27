В Госдуму внесли законопроект о праве полиции депортировать иностранцев за нарушение законодательства

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому полиция и пограничные службы смогут принимать решения об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы России. Инициатива размещена в базе Госдумы.

Авторы законопроекта — представители всех думских фракций. Они предлагают внести корреспондирующие изменения в КоАП. Сейчас выдворение происходит только на основании судебного решения после рассмотрения дела об административном правонарушении.

Законопроект предполагает, что «административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а также должностными лицами».

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением иностранных граждан в суды, и оперативно удалять с территории страны иностранцев, нарушивших российское законодательство.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить иностранное финансирование этнических объединений внутри России. Он уточнил, что диаспоры, которые взаимодействуют с иностранными гражданами и организациями, могут быть отнесены к иноагентам.

Рената Валеева