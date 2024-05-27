Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился в Ташкенте с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что Узбекистан является стратегическим партнером Российской Федерации. Он отметил, что об этом свидетельствует визит президента России Владимира Путина в Узбекистан после его инаугурации. Также лидеры стран поддерживают межрегиональное сотрудничество и инициативы регионов. За прошлый год товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 27% и составил $370 миллионов.

Абдулла Арипов высоко оценил личный вклад Рустама Минниханова в развитие татарстано-узбекистанских отношений и укрепление сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Он также отметил, что все регионы Узбекистана стремятся к сотрудничеству с Татарстаном и изучению его опыта. Стороны отметили важность проведения Советов регионов Республики Узбекистан и Российской Федерации на уровне глав государств.

Напомним, последняя встреча политиков состоялась 22 апреля в рамках рабочего визита Рустама Минниханова в Ташкент. Во время встречи были обсуждены совместные проекты. В частности, перспективы сотрудничества в Бухарской области и Навои.

Разиль Самигуллин