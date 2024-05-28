Виртуальная реальность поможет глухим детям понимать речь

Фото: Максим Платонов

Ученые нашли необычный способ помочь детям с глухотой: они используют компьютерные игры для улучшения способности детей определять источник звука и понимать речь. Проект Bears (Both Ears) направлен на детей с двойными кохлеарными имплантатами, установленными из-за врожденной глухоты.

В одной из игр игрок, используя гарнитуру виртуальной реальности, управляет торговой палаткой и получает очки за выполнение заказов. Постепенно задания усложняются, запросы от мультяшных персонажей поступают быстрее и с разных направлений, а фоновый шум становится громче и запутаннее. «Эта игра улучшает способность ребенка определять источник звука, что, в свою очередь, помогает ему понимать речь», — отметили британские ученые.

Исследование показало, что чем лучше человек определяет источник звука, тем лучше он понимает, что ему говорят, особенно в шумной обстановке. Компьютерные игры помогают улучшить эту способность и, соответственно, понимание речи.

Кохлеарные имплантаты, в отличие от слуховых аппаратов, которые просто усиливают звуки, превращают вибрации в воздухе в электрические сигналы, передаваемые в мозг. Однако эти сигналы могут быть запутанными и дезориентирующими, и пользователям бывает сложно адаптироваться к новым звукам.

Ожидается, что результаты проекта помогут не только детям с кохлеарными имплантатами, но и значительно улучшат слух всех глухих детей.



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Екатерина Петрова