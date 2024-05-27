Российские войска освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенными пунктами Нетайлово и Ивановка, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — говорится в сводке министерства.
В том числе подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи.
Накануне подразделения российской группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое, расположенный в Харьковской области.Общество