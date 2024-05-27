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Российские войска освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР

13:08, 27.05.2024

Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенными пунктами Нетайлово и Ивановка, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — говорится в сводке министерства.

В том числе подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи.

Накануне подразделения российской группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое, расположенный в Харьковской области.

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