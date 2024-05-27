У прокуратуры возникли вопросы к содержанию книги Григория Остера «Вредные советы»

Фото: Екатерина Петрова

Прокуратура Красноярского края требует изъять и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы». Вопросы к произведению возникли у ведомства после обнаружения книги издательства АСТ в одном из магазинов села Каратузское. В постановлении указано, что в сборнике детских стихов содержатся «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». Кроме того, книга не имела возрастного рейтинга.

Прокуратура постановила «рассмотреть вопрос» об изъятии книги с прилавков магазина и уничтожении тиража.

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Екатерина Петрова