Иван Янковский сыграет главную роль в экранизации книги Мршавко Штапича «Устойчивое развитие»

Фото: Екатерина Петрова

«Устойчивое развитие» — новая книга российского писателя Мршавко Штапича и продолжение романа «Плейлист волонтера», по которому был снят одноименный сериал. Актер Иван Янковский сыграл в нем главную роль — волонтера Михаила Штапича. По роману «Устойчивое развитие» будет снят фильм, в котором главную роль опять-таки сыграет Янковский. Режиссер кинокартины Михаил Свешников сказал, что рабочее название фильма — «Пиарщик».

«Это очень простая история о том, как важно в этой жизни найти свое место и тех людей, с кем тебе комфортно, успокоиться, что любовь и внутреннюю гармонию можно найти в маленьком северном поселке Кряжево на производстве туалетной бумаги, которое организовано в этой деревне. Иван Янковский вернется к роли Михаила Штапича, которую он играл в «Плейлисте волонтера», но уже сыграет повзрослевшую версию этого героя, который оставил волонтерство, но не перестал верить в людей и помогать им», — сказал Свешников.

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Екатерина Петрова