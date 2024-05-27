Приемная кампания в вузах Казани стартует 20 июня

Фото: Максим Платонов

Абитуриенты смогут подать заявления в казанские вузы уже с 20 июня. Об этом сегодня заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он также рассказал, что уже 71 учащийся подал документы на целевое обучение по программе педагогического образования.

— После завершения обучения выпускники должны будут отработать 5 лет в организации, которая направила их на учебу, — дополнил Ризванов. — В этом году 24 студента получат дипломы о высшем образовании по данному направлению.

Начальник образования Казани также отметил, что за последние 5 лет этой программой воспользовались 215 выпускников казанских школ.

Напомним, что в этом году из казанских школ выпускается 19 956 детей: 14 136 из 9-го класса и 5 820 из 11-го. Для проведения экзаменов уже оборудовано 26 пунктов ЕГЭ, 58 пунктов ОГЭ, 10 пунктов ГВЭ, а также 96 пунктов организовано на дому для детей с ОВЗ.