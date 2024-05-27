Депутаты обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13%

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Комитет Госдумы предложил установить планку дохода, ниже которой сохранится ставка НДФЛ на уровне 13%. Это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, который, согласно последним данным Росстата за февраль, составляет 156 864 рубля до вычета подоходного налога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, если доход гражданина не превышает 156 864 рублей, то налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составит 13%, а если больше — будет применяться прогрессивная шкала налогообложения.

В настоящее время в России действует прогрессивная шкала, которая начинается с доходов свыше 5 млн рублей в год. Для таких доходов ставка НДФЛ составляет 15%, что соответствует примерно 416,5 тыс. рублей в месяц.

Напомним, Госдума может принять решение о введении прогрессивной шкалы подоходного налога и другие изменения в налоговом законодательстве в эту весеннюю сессию.

Разиль Самигуллин