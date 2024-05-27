В Татарстане на развитие передовых инженерных школ направят 411,8 млн рублей
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выделении финансирования передовым инженерным школам (ПИШ). Средства в размере 411,8 миллиона рублей будут распределены между пятью вузами региона в виде грантов.
В республике на базе ведущих вузов созданы передовые инженерные школы, которые активно участвуют в подготовке кадров для различных отраслей экономики.
Среди них Университет Иннополис, Казанский федеральный университет, КНИТУ-КАИ им. Туполева, альметьевская Высшая школа нефти, Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Как отмечается, эти школы готовят кадры для ряда отраслей экономики, в том числе информационных технологий, машиностроения и химической промышленности.ОбществоОбразование Татарстан