В Госдуме одобрили проект о нежелательных организациях с госучастием

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о признании нежелательными организаций, в которых есть иностранные государственные органы среди учредителей. Это позволит предотвратить вмешательство иностранных государств в политическую и экономическую жизнь России. Инициатива была внесена в феврале этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Мы предлагаем признать нежелательными те организации, где среди учредителей или участников есть зарубежные государственные органы, — сообщил ранее глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Законопроект вносит поправки в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Напомним, 13 мая правительство России поддержало с учетом замечаний законопроект, который позволит признавать нежелательными в России любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Разиль Самигуллин