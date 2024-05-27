ГИБДД разрешила владельцам прав категории B управлять квадроциклами и снегоходами

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель центра Probok.net Александр Шумский сообщил, что теперь владельцы прав категории В могут управлять квадроциклами и снегоходами. Это стало возможным благодаря поправкам в законодательстве.

Ранее для управления этими транспортными средствами требовались права тракториста-машиниста. Однако в конце прошлого года требования упростили. Тем не менее до 1 апреля владельцы прав на управление транспортными средствами категории В могли управлять квадроциклами только с пометкой AS в удостоверении. Эта пометка не позволяла эксплуатировать квадроциклы с управлением мотоциклетного типа.

Теперь же обладателям прав категории В можно управлять квадроциклами без каких-либо ограничений. Стоит отметить, что инструктаж и договор аренды по-прежнему обязательны только для обладателей прав категорий C и D. Это касается случаев, когда они пользуются техникой, сдаваемой в аренду турфирмами.

Напомним, Банк России подсчитал, что средний размер возмещения по полису ОСАГО для владельцев мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых автомобилей.

Разиль Самигуллин