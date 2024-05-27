За пьяную езду на электросамокатах будут штрафовать на 30 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов в апреле. В случае принятия закона управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения будет облагаться штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

— Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, — сказано в тексте проекта закона.

Ранее Кабмин поддержал введение штрафов для пользователей электросамокатов за превышение установленной скорости движения: