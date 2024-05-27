За пьяную езду на электросамокатах будут штрафовать на 30 тысяч рублей
Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов в апреле. В случае принятия закона управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения будет облагаться штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
— Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, — сказано в тексте проекта закона.
Ранее Кабмин поддержал введение штрафов для пользователей электросамокатов за превышение установленной скорости движения:
- при превышении на 5—10 км/ч предлагается штраф от 500 до 800 рублей;
- на 10—15 км/ч — от 2 до 2,5 тысячи рублей;
- на 15—20 км/ч — от 3 до 3,5 тысячи рублей;
- свыше 20 км/ч — от 4 до 5 тысяч рублей.