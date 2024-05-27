Кабмин Татарстана утвердил даты проведения молодежного образовательного форума «Сэлэт»

Фото: Реальное время

В Татарстане пройдет Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». Соответствующее распоряжение было принято кабмином Татарстана, узнало «Реальное время». Форум пройдет с 24 июня по 9 августа 2024 года на территории Молодежного центра «Сэлэт» Минмолодежи Татарстана в Билярске.



Форум пройдет в шесть смен. Цель форума — поддержка и поощрение интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи. На форуме будут работать 300 человек, включая участников и организаторов. В их числе — представители госорганов, учреждений и общественных организаций.



Напомним, кабмин Татарстана увеличил нормативные затраты «Молодежного центра Республики Татарстан» и «Молодежного центра «Сэлэт» на 2024—2026 годы. Так, у первой организации суммарный показатель вырос с 128,26 миллиона рублей до 134,73 миллиона.



Рената Валеева