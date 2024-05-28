В суде Татарстана огласят приговор по делу о неуважении к дате 9 Мая — прокурор просит 3 года поселения

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде РТ намечено оглашение приговора по делу казанской общественницы Зульфии Ситдиковой. Ранее коллегия присяжных единогласно признала ее виновной и не заслуживающей снисхождения по делу о двух «антивоенных» плакатах. В прениях прокурор запросил 3 года колонии-поселения со штрафом 20 тысяч рублей, передает журналист «Реального времени».



Ситдикову обвиняют в распространении сведений о Дне Победы, выражающих явное неуважение к обществу (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), и в дискредитации использования Вооруженных сил РФ в защиту интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Вину Ситдикова не признает. На старте расследования партия «Яблоко» объявляла сбор средств на ее защиту.

Фотография одного из попавших в уголовное дело плакатов была сделана на фоне Вечного огня в парке Победы и размещена в соцсетях. На нем дата «9 Мая» изображена с перевернутой вверх ногами буквой «М». По мнению эксперта-лингвиста, эта графика содержит «признаки негативной оценки деятельности Красной Армии в период Великой Отечественной» и «может расцениваться как оскорбление памяти» защитников страны.