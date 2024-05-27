Алексей Шишкин о низких расходах на науку: «Против того, чтобы выбрасывать деньги на ветер»

Член Академии наук Татарстана Вадим Хоменко поднял вопрос увеличения бюджетного финансирования науки на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

— В прошлом году расходы на научную деятельность в республике составили всего 1,02% от ВРП, тогда минимальная планка в стране должна составлять 2,5%. Когда мы сможем выйти на уровень хотя бы в 2%? — спросил он у замминистра финансов РТ Алексея Шишкина.



Представитель Минфина РТ пояснил, что оценивать затраты на ту или иную отрасль по валовым расходам неверно. По его словам, процентами любят оперировать в Москве, но «эти мифические цифры в 2% или 3%» не отражают реальную картину.

— Не считаю [такой подход] правильным. Есть программы [развития], выполняй индикаторы. А так, против того, чтобы выбрасывать деньги на ветер, — сказал он.

На заседании представлен проект исполнения бюджета РТ на 2023 год. Его доходы составили 486,8 млрд рублей, расходы — 510,2 млрд рублей, дефицит — 23,4 млрд рублей. Достигнуты рекордные сборы по налогу на прибыль — 182,9 млрд рублей.

Луиза Игнатьева