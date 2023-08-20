СМИ сообщили о провале переговоров делегации ECOWAS с мятежниками в Нигере

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) провалила переговоры с военными, осуществившими государственный переворот в стране, в связи с чем намерена покинуть Нигер, сообщил телеканал Al Arabiya.



Сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк заявлял, что условия, в которых содержат президента Нигера Мохамеда Базума, его жену и сына, нарушают права человека.

Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии.



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Маргарита Головатенко