В ЕС заявили о готовности ввести санкции против Нигера

Евросоюз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте.

— ЕС полностью поддерживает усилия ЭКОВАС и готов подкрепить их, в том числе включая введение нового режима индивидуальных санкций, — написано в нем.

Уточняется, что ЕС осуждает нелегальное задержание президента Мохамеда Базума и его семьи, выражает обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призывает к его освобождению. ЕС подтверждает призыв к возвращению конституционного порядка, приветствует решения глав стран ЭКОВАС и подтверждает намерение искать дипломатические пути выхода из кризиса, — говорится в сообщении.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

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Елизавета Пуншева