В ООН выразили беспокойство об условиях содержания президента Нигера

Условия, в которых содержат президента Нигера Мохамеда Базума, его жену и сына, нарушают права человека. Об этом заявил глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.

— Я крайне обеспокоен быстрым ухудшением условий, в которых произвольно содержатся президент Нигерии Мохамед Базум, его жена и его сын. Полученные мной заслуживающие доверия сообщения указывают на то, что условия содержания под стражей могут представлять собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в нарушение международных прав человека, — говорится в его сообщении на сайте ООН.

По словам Тюрка, у Базума нет доступа к необходимым лекарствам и к чистой воде на фоне высоких температур в стране. Также отключено электричество.

На этой неделе партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму. В релизе сообщается, что президент содержится в «жестоких и бесчеловечных условиях».

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Елизавета Пуншева