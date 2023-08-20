Экспорт легковых авто в Россию из Китая в январе — июле вырос в 5,7 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Россию из Китая в январе — июле поставили более 405 тысяч легковых автомобилей, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.



В стоимостном выражении поставки выросли в 7,5 раза — до $5,65 млрд. Россия занимает первое место по объему закупок китайских автомобилей с показателем в 14% от их экспорта из КНР за указанный период.

В июле объем поставок по сравнению с июнем вырос на 2% — до 79,6 тысячи штук, а по стоимости повысился на 3,4% — до $1,06 млрд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце июля сообщалось, что экспорт легковых и грузовых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года вырос в 5,5 раза.



В России по итогам первых семи месяцев 2023 года объем продаж автокредитования превысил 750 миллиардов рублей. За первые полгода 2023 года половину оформленных автокредитов россияне направляли на покупку китайских автомобилей.



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Маргарита Головатенко