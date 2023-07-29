Половину оформленных автокредитов россияне направляли на покупку китайских автомобилей
За первые полгода 2023 года половину оформленных автокредитов россияне направляли на покупку китайских автомобилей, свидетельствуют данные аналитики ВТБ.
За этот период россияне приобрели в кредит порядка 7 тысяч новых автомобилей из Китая. Суммарно на сделки потратили 12,5 миллиарда рублей, что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года.
Самыми востребованными моделями стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%).
— Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР, — пояснил вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто банка Владимир Высоцкий.
За первое полугодие 2023 года ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики более 2,7 тысячи кредитов на покупку машин на сумму почти 3,3 млрд рублей — в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года.
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