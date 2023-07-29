Половину оформленных автокредитов россияне направляли на покупку китайских автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые полгода 2023 года половину оформленных автокредитов россияне направляли на покупку китайских автомобилей, свидетельствуют данные аналитики ВТБ.

За этот период россияне приобрели в кредит порядка 7 тысяч новых автомобилей из Китая. Суммарно на сделки потратили 12,5 миллиарда рублей, что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самыми востребованными моделями стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%).

— Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР, — пояснил вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто банка Владимир Высоцкий.

За первое полугодие 2023 года ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики более 2,7 тысячи кредитов на покупку машин на сумму почти 3,3 млрд рублей — в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года.

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Елизавета Пуншева