Объем продаж автокредитов в России превысил 750 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России по итогам первых семи месяцев 2023 года объем продаж автокредитования превысил 750 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24».

В банке повысили прогноз объема продаж российского рынка автокредитования до конца года до 1,5 трлн рублей. Это на треть превосходит показатель рекордного 2021 года и более чем в 2 раза — 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов — по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит, — объяснил Печатников такую тенденцию.

Напомним, с января по июль этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей. А по итогам 2023 года он может достичь 15 трлн рублей.

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Елизавета Пуншеа