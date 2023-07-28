Экспорт автомобилей из Китая в Россию возрос в 5,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экспорт легковых и грузовых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года вырос в 5,5 раза. Об этом сообщает Daily Moscow.

Так, в период с января по июнь Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. автомобилей. Доля китайского автопрома в российском импорте автомобилей превысила 70%.

Председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что в ситуации, когда спрос превышает предложение, китайские автомобили продаются достаточно хорошо, хотя цены на них все еще относительно высоки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Япония в рамках нового пакета ограничительных мер может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Решение может вступить в силу уже в августе. Также японские власти намерены полностью запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

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Елизавета Пуншева