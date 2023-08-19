В России могут подскочить цены на материалы для ремонта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России могут сразу на 20—30% подскочить цены на ремонт жилья на фоне ослабления рубля, считают опрошенные «РИА Недвижимость» эксперты.

По их словам, материалы в стране за год уже подорожали на 10—20%.

Так, простой ремонт (без учета стоимости самих работ) обходится в 7,8 тысячи рублей за квадратный метр в Москве и в 8,1 тысячи рублей в Санкт-Петербурге, привел данные директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин.

Как считают эксперты, в первую очередь дорожать начнет фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и другие.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эксперты также обращают внимание, что использование даже только российской продукции не дает большой экономии на ремонте.

Сейчас ее стоимость на рынке тоже достаточно высока. По данным Infoline, межкомнатные двери и газобетонные блоки отечественного производства за год выросли в цене на 10%, лакокрасочные материалы — на 49%, сухие строительные смеси — на 22%.

— Если раньше стоимость российских материалов была все же существенно ниже импортных, сегодня они сильно прибавили в качестве, и стоимость этой продукции не сильно отличается от импортной — разница в цене составляет не более 10—15%, — объяснил консультант по строительным работам Андрей Хирсанов.

Он также добавил, что подорожание стройматериалов вызовет и рост цен на сами работы — приблизительно на 10%.



О том, что в России могут подорожать цены на строительные материалы и оборудование из-за повышения курса валюты, ранее предупреждал и глава Минстроя страны Ирек Файзуллин. В Татарстане же в июле 2023 года стоимость строительных материалов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года упала на 6,5%. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит отделение Банка России — Нацбанк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.



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Илина Хакимова