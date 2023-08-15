Стройматериалы в Татарстане за год подешевели на 6,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июле 2023 года стоимость строительных материалов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года упала на 6,5%. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит отделение Банка России — Нацбанк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.



Снижение цен на строительные материалы в годовом выражении в Татарстане фиксируют с июля прошлого года. Тогда они уменьшились по отношению к аналогичному месяцу 2020 года на 5,25%.

В августе 2022 года стоимость стройматериалов в Татарстане в годовом выражении снизилась на 7,23%, в сентябре — на 3,95%, в октябре — на 2,09%, в ноябре — на 0,21%, а в декабре — на 2,65%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе 2023 года цена строительных материалов уменьшилась в годовом выражении на 2,96%, в феврале — на 3,45%, в марте — на 12,85%, в апреле — на 14,68%, в мае — на 13,79%, в июне — на 10,57%.

В августе глава Минстроя России Ирек Файзуллин предупредил, что из-за повышения курса валюты могут вырасти цены на строительные материалы и оборудование. Однако это не должно сильно сказаться на стоимости жилья. На сегодняшний день в строительной отрасли 95% используемых материалов — отечественные.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина