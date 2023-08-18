В России ограничили полномочия Интерпола

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство внутренних дел ограничило действия Интерпола в России. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что бюро Интерпола будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в стране. Согласно новым правилам, по запросам организации российские оперативные подразделения будут только проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности.

Интерпол был создан в 1923 году. В него входят 195 стран. Штаб-квартира Международной организации уголовной полиции расположена во французском Лионе.

В конце февраля 2022 года украинские власти обратились с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Данную инициативу поддержала Великобритания. Но в Интерполе отказались исключать Россию. Там пояснили, что такой шаг позволил бы злоумышленникам совершать преступления и избегать наказания. В результате это может обернуться ущербом для глобальной безопасности.



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Айрат Назипов