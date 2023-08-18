Выдача загранпаспортов в России выросла на 18%

За январь — июль 2023 года в России выдали 3,5 млн заграничных паспортов, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представили в Министерстве внутренних дел страны.

Внутренних паспортов паспортов гражданина России за семь месяцев этого года оформили 5,8 млн штук. По сравнению с январем — июлем прошлого года их количество выросло на 40,3%.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в начале лета в России возобновился прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов — они действуют 10 лет в отличие от документа старого образца, выдаваемого на 5 лет. Их выдачу приостанавливали в начале февраля.

За 2022 год в России выдали более 5,4 млн заграничных паспортов. Это примерно на 1,5 млн больше, чем в 2021-м.



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Татьяна Демина