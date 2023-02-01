Число оформленных россиянами загранпаспортов в 2022 году выросло почти на 40%

Согласно статистике ГУВМ МВД России, в прошлом году в стране было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что примерно на 1,5 млн (почти на 40%) больше, чем в 2021-м.

Уточняется, что в 2022-м было выдано 5 413 374 документа, а в 2021 году — 3 892 586. Также в минувшем году возросло число оформленных российских паспортов — на 558 тысяч больше.

Лишь за 9 месяцев 2022 года МВД России оформило почти 4 млн загранпаспортов — это самый высокий показатель со времен начала пандемии COVID-19. В прошлом году за аналогичный период их количество было на миллион меньше.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане за январь — ноябрь 2022 года выдали 149 748 заграничных паспортов. Это на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего татарстанцы оформляли загранпаспорта нового поколения — 100 863. Это на 36,1% больше, чем за первые 11 месяцев 2021 года.

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Максим Кокунин