В июле этого года Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Министерство финансов Японии опубликовало данные торговой статистики страны. Так, по итогам июля 2023 года, Токио нарастил импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года.

Уточняется, что рост показателя составил 5679,4%.

А вот импорт рыбы и рыбных изделий за аналогичный период снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт овощей — на 30%.

Сократился в июле и импорт российского СПГ — на 53,6%, импорт угля снизился на 72,9%, а цветных металлов — на 69,5%. Значительно уменьшилась и закупка руды цветных металлов — на 93%, а также продукции из железа и стали — на 52,2%.

Положительную динамику показал экспорт транспортных средств в Россию — он вырос на 84%. При этом поставки японский запчастей упали на 44,4%, добавили в "РИА Новости".

На 1123% вырос экспорт медицинских изделий.

В целом объем японского экспорта в Россию в июле 2023 года вырос на 25% до $347,85 млн по сравнению аналогичным периодом годом ранее, а импорт снизился на 69,6% до $367,31 млн.

В мае прошло года Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне ситуации с Украиной. Запрет на поставки включал в себя 14 позиций, затем список увеличивался. Так, например, с 9 августа 2023 года Япония ввела запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию.

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Илина Хакимова