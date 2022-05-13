Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию на фоне ситуации с Украиной. Запрет на поставки должен вступить в силу 20 мая, сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности страны.



В обновленном документе перечислены 14 позиций. Среди них — катализаторы для нефтепереработки, электронные и атомно-силовые микроскопы, используемые в 3D-принтерах порошкообразные металлы и металлические сплавы, а еще водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.

В списке также перечислены полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники, сообщает ТАСС.

Недавно Япония в связи с ситуацией на Украине ввела новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а также против 71 российской компании.

До этого страна сообщала о решении ввести дополнительный пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине, предполагающих в том числе расширение эмбарго на импорт в России передовых технологий.

Маргарита Головатенко