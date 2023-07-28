Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра в Россию с 9 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Япония введет запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа. Об этом сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура.

— Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей, — заявил он.

По его словам, запрет вводится в рамках мер, ограничивающих экспорт товаров, которые могут укреплять промышленную базу России.

— Министерство экономики внимательно следит за ситуацией на Украине, в тесном взаимодействии с мировым сообществом и прежде всего со странами «большой семерки» и с другими министерствами приложит все силы для реализации запрета на экспорт, — подчеркнул он.

О том, что Япония может запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, стало известно 18 июля. Тогда сообщалось, что решение может вступить в силу в августе.

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Елизавета Пуншева